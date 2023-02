Volontaire ou pas, l’état de la surface de jeu bollandoise n’en transformait pas moins la partie en une succession de duels et de longs ballons. Et si les deux défenses tenaient le coup jusqu’à la pause, celle de Bolland allait craquer de toute part en seconde période. D’abord peu avant l’heure de jeu lorsque Onder reprenait victorieusement de la tête un long coup franc. Quinze minutes plus tard ensuite, lorsque Régis Smets profitait d’une grosse mésentente au sein de l’arrière-garde bollandoise pour doubler la mise. Incapables de réagir, les hommes de Thomas Zegels encaissaient même un troisième pion dans les arrêts de jeu. "Je suis très déçu par la tournure du match", grimaçait le technicien. "On a fait beaucoup trop d’erreurs pour revendiquer mieux même si le score final est un peu lourd. On avait pourtant montré de belles choses dernièrement mais depuis deux semaines, on n’y est plus du tout."

Battus deux fois par Battice B mais aussi par Bolland B à l’aller et par Charneux, les Fromagers s’adjugent, eux, enfin un derby cette saison. "Ça fait du bien ! D’autant plus que c’est totalement mérité", souriait pour sa part Nicolas Wuidard. "On est allés le chercher au caractère, comme des hommes."

"Au caractère", Herve B s’offre enfin un derby contre Bolland B (photos)

EN BREF

Une paire de coachs pour Bolland B

Thomas Zegels souhaitant prendre du recul, le club de Bolland était à la recherche du profil idéal pour prendre sa succession… et il en a finalement trouvé deux puisque ce sera un binôme qui dirigera l’équipe B la saison prochaine. Ce duo sera ainsi composé d’Anthony Solitro et d’Alexandre Simon, deux joueurs de l’équipe qui vont arrêter de jouer pour occuper ce rôle. "Ils ont la mentalité du club et sont vraiment les plus à même de poursuivre le projet que j’ai lancé" indique Thomas Zegels.

Wuidard devrait poursuivre avec Herve B

Les choses bougent également à Herve où Andy Piters a fait son retour en coulisses pour s’occuper du sportif. "Il m’a dit qu’il souhaitait que je continue l’an prochain. Je serai donc toujours bien le coach de Herve B" annonce Nicolas Wuidard.

Herve B 3 – Bolland B 0

Arbitre: M. Battaglia.

Cartes jaunes: Vervier, Dethier, Onder ; Lousberg, Th. Collin.

Buts: Onder (1-0, 54e), Ré. Smets (2-0, 69e), Claessens (3-0, 90e+1).

HERVE B: Moray, Vervier, Ridelle, Bertrand, M. Bonaventure (65e Ré. Smets), Dethier, A. Spirlet (75e Lemaire), Morrier, Gulpen (58e Claessens), Klein, Y. Onder (87e Ro. Smets).

BOLLAND B: Talmasse, To. Collin, Th. Collin, S. Bosard, Lousberg (46e Lhoest), T. Duizings, Mathurin (73e Delheusy), Lehane (58e Fohn), Kevelaer, B. Hahn (46e Luparello), Eelen.