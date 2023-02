Visé et Charleroi, du tac au tac (2-2)

Charleroi, dans le fond de jeu, n’avait rien à envier à son hôte. Ni sur le plan offensif d’ailleurs puisque les Zébrions réagissaient à leur tour au second but visétois, inscrit cinq minutes plus tôt par Gilon. Visé reste invaincu mais enregistre un troisième partage consécutif.

Visé 2 – Charleroi B 2

Arbitre: M. Chaspierre.

Cartes jaunes: R. Wilmots, Essikal, Gilon, Malungu, Bonemme, De Moerloose, Cavagnera.

Buts: Bongiovanni sur pen. (0-1, 10e), Cascio (1-1, 19e), Gilon (2-1, 54e), Doke (2-2, 59e).

VISÉ: Thomé, Englebert, R. Wilmots, Déquaire (46e Rherras), Bonemme, Hendrickx, Essikal (85e Cavagnera), El Harrak (46e Gilon), Perseo, M. Wilmots (77e Legear), Cascio.

CHARLEROI B: Delavallée, Denuit, Ozomwafor, Malungu, Monticelli, Mbeng, Diallo (69e De Moerloose), Lokembo, Bongiovanni, Doke (69e Rousseau), Ntelo.