Évolution du score: 10e: 18-16, 20e: 37-38 (19-22), 30e: 64-54 (27-16), 40e: 83-71 (19-17).

CASINO SPA: Pluys 4, Piron 12, Rossinfosse 16, Huby 8, Hendrick 23, Cornet 1, Lamy 7, Mathieu 6, Beauve 6.

Bon début de rencontre des Spadois – pourtant embêtés par les blessures de Muller (out) et de Pluys aligné cinq minutes seulement – face à une très belle équipe de Tilff.

"Mais petit à petit, la puissance intérieure des visiteurs leur permettait de prendre le dessus pour virer en tête à la pause", explique Michel Pluys, le coach thermalien, qui voyait le marquoir passer de 18-16 à 37-38. "Après avoir secoué le cocotier à mi-temps, on retrouvait des Bobelins plus incisifs et intransigeants défensivement, ce qui nous a permis de prendre confiance en attaque. Notamment via un Hendrick qui sortait de sa boîte et un Piron qui a pris le relais derrière la ligne des 6m75."

Le Casino Spa voyait son avantage grimper jusqu’à 16 points avant se contenter de gérer la fin de partie. De quoi renouer avec le succès après deux revers consécutifs. Et repousser ce poursuivant direct à deux victoires tout en conservant la tête du championnat en compagnie de Waremme B et Alleur B, eux aussi victorieux ce week-end.

"Très belle prestation collective où la mentalité et l’état d’esprit étaient de nouveau au rendez-vous", conclut le T1. "De bon augure pour la suite, en espérant que l’infirmerie se vide vite !"

La suite, ce sera un déplacement à Hannut dès vendredi prochain avant deux rencontres à domicile face à Bellaire et Welkenraedt. De quoi envisager enchaîner les succès en espérant voir les rivaux perdre des plumes dans un même temps.

RBC Alleur B 116 - Dison-Andrimont 68

Évolution du score: 10e: 28-14, 20e: 61-38 (32-24), 30e: 89-57 (28-19); 40e: 116-68 (27-11).

DISON-ANDRIMONT: Toussaint 20, Haot 10, Chikhaoui 9, Buscicchio 13, Lodomez 8, Petit C. 6, Sayeh 2.

"Match indigne d’une équipe de P1", claque le coach disonais, Didier Franceschi, à son retour d’Alleur vendredi soir. "Pas étonnant quand on s’entraîne si peu. Pas de collectif, pas de condition physique… en résumé une très mauvaise prestation qui est le reflet de ce que l’on fait durant la semaine."

Face à une équipe qui rentrait douze tirs depuis la ligne des 6m75, Dison-Andrimont voyait le compteur exploser avec 116 points pour seulement 68 marqués. Notamment à cause d’un pauvre 9 sur 25 aux lancers francs.