"On a mal démarré en encaissant d’emblée mais mon équipe est restée calme et a pris le match en main dans la foulée en se créant une multitude d’occasions de buts" commente Éric Vandebon, le T1 raerenois. Résultat des courses: Stochkov et Evertz inversaient la vapeur et mettaient rapidement les Germanophones aux commandes. Durbuy égalisait toutefois juste avant la pause mais l’expulsion de Makwala à l’heure de jeu mettait fin à tout suspense.

"Nous étions déjà largement supérieurs à 11 contre 11" poursuit Vandebon. "Avec les espaces supplémentaires dont on a bénéficié, on a vraiment pu dérouler." Un doublé de Gaillard et un triplé de Bong ponctuaient ainsi la dernière demi-heure de cette nouvelle victoire qui rapproche encore les Raerenois de la deuxième place.

Plusieurs annonces

Dans la foulée du match, le club annonçait par ailleurs d’excellentes nouvelles: les trois cadres germanophones de l’équipe Klauser, Bong et Stoffels ont officiellement paraphé une prolongation d’un an tandis qu’un nouveau transfert est bouclé: Cédric Laschet reviendra chez les Frontaliers en provenance du FC Eupen, pour la saison prochaine.

Durbuy 2 – Raeren-Eynatten 7

Arbitre: M. Henrot

Cartes rouges: Makwala (56e, 2 j.)

Cartes jaunes: El Mezouari ; Lo Presti

Buts: Kanouté (1-0, 2e), Stochkov (1-1, 8e), C. Evertz (1-2, 37e), Kanouté (2-2, 45e), Bong (2-3, 64e ; 2-4, 74e), Gaillard (2-5, 75e ; 2-6, 78e), Bong (2-7, 90e+1)

DURBUY: Lumbila, Ndudi-Ngoma, Turhan (74e Zingi), Toure, Ntalagana, Diaby, Kaba (68e Sissoko), El Mezouari (80e Lumbaki), Amisi, Kanouté, Makwala

RAEREN-EYNATTEN: Broers, Di Nicola, Bonnechère, Stoffels, Bissen (77e Akdim), Klauser, Pousset, C. Evertz, Piron, Stochkov (72e Gaillard), Lo Presti (63e Bong)