Marie Benoit a soulevé le trophée ce samedi 18 février 2023 au terme d’une finale disputée face à la Britannique Heather Watson (WTA 151, ex-38e) en trois sets, 3-6, 6-4, 6-1. Après un premier set perdu par la joueuse de l’arrondissement verviétois, Heather Watson a cru pouvoir enchaîner en prenant le service de son adversaire pour faire 2-3 dans le deuxième set. Mais Marie Benoit a immédiatement réagi pour rétablir l’égalité. À 5-4, la Belge n’a pas tremblé et a signé le break pour prendre le set (6-4).

Dans la troisième manche, la citoyenne d’Eupen a enchaîné cinq jeux pour finalement s’imposer 6-1.

"Ce n’était pas une semaine gagnée d’avance" réagit la lauréate du tournoi de Glasgow, qui devrait, grâce à sa victoire, passer de sa 234e place au classement WTA au 229e rang. Elle se rapproche ainsi du meilleur classement de sa carrière (228 en 2020). "Beaucoup de matches se sont joués en trois sets. J’étais parfois mal embarquée mais j’ai su m’en sortir, même si je ne partais pas toujours favorite…"

Comme elle l’avait fait à Vero Beach, Marie Benoit a su "accepter les situations qui se présentaient" et se "battre jusqu’au bout". Et d’ajouter: "Je sais que ça ne se passera probablement pas à chaque fois comme ça mais c’était ainsi cette semaine: j’ai su évoluer et élever mon niveau de jeu au fur et à mesure. Ça me permet de repartir avec le titre ce qui est génial !"

"Un peu de repos"

Du haut de ses 27 ans, Marie Benoit décroche ainsi le 11e titre de sa carrière sur le circuit ITF, son troisième sur surface dure (les 8 autres ont été obtenus sur terre battue) et son deuxième de 2023. Pour rappel, en janvier dernier, elle remportait le tournoi de Vero Beach, en Floride. C’était son premier 60000 $.

"La suite de mon programme ? Je vais m’accorder un peu de repos. Ici, à partir des quarts, j’ai commencé à ressentir quelques petites douleurs. De toute façon, il est temps de se poser un peu mentalement et physiquement, avant de repartir. Rien n’est encore décidé."