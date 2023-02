Le match La Calamine - Mormont s'est joué "sur un détail", comme l'avait dit Alex Digregorio

Dès l’entame du match, on sentait que les vingt-deux acteurs se respectaient et se méfiaient des points forts adverses, sur un terrain synthétique rendu fort rapide et glissant par la pluie. La Calamine tentait d’exploiter la vitesse de ses offensifs pendant que Mormont misait sur un pressing assez haut et une bonne organisation générale. Après un but calaminois annulé pour hors-jeu, Mormont prenait un avantage qui allait s’avérer définitif. Profitant d’une perte de balle des Frontaliers, David Keysers s’échappait sur son flanc droit et adressait un centre parfait pour Mourad Amrous, dont la reprise ne laissait aucune chance à Joiris. Les joueurs d’Alex Digregorio tentaient de réagir mais ne parvenaient guère à se montrer dangereux.

Scénario similaire en seconde armure. Les Calaminois poussaient, mais de façon stérile, et on sentait qu’on était plus proche du 0-2 que de l’égalisation.

En fin de match, Mauclet aurait pu sauver un point mais il était bien contré par l’arrière-garde mormontoise.

Après le coup de sifflet final d’un Monsieur El Aayachi aux décisions parfois fort surprenantes, Alex Digregorio ne pouvait que lucidement reconnaître la défaite de ses couleurs.

"Il y a eu pas mal d’imperfections aujourd’hui, surtout dans notre chef. On a vu une belle équipe face à nous. J’avais dit avant le match à mes joueurs que ça se jouerait sur un détail, et c’est ce qui s’est passé, à la suite d’une perte de balle sur notre flanc gauche. Mormont a aussi très bien joué le coup, même s’il faut dire que nous n’avons pas su les mettre sous pression. Aujourd’hui, on a encore senti la différence entre une équipe habituée aux joutes en nationale, et une qui y arrive, avec des joueurs ayant très peu voire pas du tout d’expérience à ce niveau. Il y avait quelque chose à faire ce soir mais il n’y a pas de honte à perdre face à cette solide équipe."

De son côté, le coach de Mormont Philippe Medery (ex-Malmundaria, Sprimont, Visé) savourait modestement: "On a assisté à un match équilibré ce soir, entre deux équipes qui ont essayé de jouer au football, dans des conditions pas toujours faciles. Il y a eu peu d’occasions et c’est tombé du bon côté pour nous." Et d’ajouter: "Les gens n’ont vu que les résultats et pas ce qu’on a proposé ces derniers temps. On sortait certes de deux défaites, 4-2 à Richelle puis 5-0 à Rochefort, chez les deux premiers classés, mais ces deux résultats ne reflétaient pas la physionomie des matches. Il ne fallait donc pas croire que Mormont était moribond. Il n’y a pas de honte à perdre des points contre nous."

La Calamine 0 – Mormont 1

Arbitre: M. El Aayachi

But: Amrous (0-1, 24e)

Cartons jaunes: Aritz, Hubert, Hungs, Mauclet ; Michel, Godelaine, Marchal

LA CALAMINE: Joiris, Seewald (72e Volont), Hungs, Meessen, Roex, Aritz (45e Krhlanko), Cornet, Bennane (51e Bultot), Hubert, Legenvre (45e Lufuankenda), Mauclet

MORMONT: Marthoz, Godelaine, Dardenne, Crevecœur (28e A. Keysers), Lo Monte, Amhauch (69e Lambert), D. Keysers, Marchal, Lomma, Amrous, Michel (86e Charneux)