Champion du gaspillage, le BC Verviers laisse encore filer l'enjeu face à Ciney (photos)

Obligés de prendre des points pour envisager reconduire leur bail en R1, les Verviétois ont connu un départ encourageant (3e: 11-3) sous l’impulsion de Akinbodu. La défense locale était efficace: application et intensité étaient au rendez-vous. Mais, très vite, le gaspillage ternissait la prestation du BC Verviers qui multipliait les ratés de manière incompréhensible dans ses tentatives sous l’anneau. L’illusion perdurait au quart-temps (18-12) malgré un avantage qui aurait dû être bien plus conséquent. L’espoir persistait dans le second acte (18e: 31-24) avant un passage catastrophique qui plongeait les Noirs dans le doute au repos (31-30).

La reprise allait être importante pour éviter de s’enfoncer mais c’est Ciney qui prenait l’ascendant moral en se portant immédiatement aux commandes (21e: 31-34). Les Verviétois étaient obligés de faire la course derrière malgré le 49-48 relevé à la demi-heure ou encore un 53-52 affiché à l’entrée du money-time sur un (des rares) trois points de Gilles Wilkin. Mais en ne marquant que dix points dans le dernier acte, le BC Verviers ne pouvait que regarder s’envoler un adversaire pourtant réellement à portée ce samedi !

Avec un coup de gueule du coach local envers son homologue visiblement peu fair-play… "Petit conseil aux coaches de la série, si le celui de Ciney vient vous trouver pour retarder le match de 10 minutes car il a un joueur bloqué dans les embouteillages, refusez ! Il a juste besoin de temps pour lui permettre de rentrer du ski !"

BC Verviers : les photos

Le match : BC Verviers 59 - Royal BC Ciney 70

Évolution du score: 10e: 18-12, 20e: 31-30 (13-18), 30e : 49-48 (18-18), 40e : 59-70 (10-22).

BC VERVIERS: Wilkin M. 3, Lodomez 4, Akinbodu 9, Pirard 4, Roosen 11, Léonard 13, Wilkin G. 6, Pitz 0, Mahiat 4, Lerho 2, Buscicchio 3.