Arrivés en début de saison, les Sartois Wakil Datou et Reda Najdawi ne prolongeront pas l’aventure en juin prochain. Le club a décidé de ne pas les conserver.

Wakil Datou recherche ainsi un nouveau défi pour la saison prochaine et se dit ouvert à toute proposition.

Plusieurs reconductions à Olne (P2B)

Le capitaine (Jeremy Bonaventure), Romain Leroy, Romain Massart et Antoine Lenaerts rempilent pour une année de plus à Olne…

Et les Cornésiens Julien Halkin, Quentin Noël et Marvin Lenz vont suivre leur coach Jonathan Félix et s’engager en faveur d’Olne.

Le noyau prend forme à Minerois B (P3C)

Du côté de Minerois B, Thibaut Muylkens a entamé les grandes manœuvres afin de confectionner le noyau qu’il dirigera la saison prochaine en P3.

Ainsi, Thomas Toussaint, Thibaut Pelsser, Robin Plunus, Cyril Ernst, Martin Querinjean, Florent Marino, Thibaut Longaretti, Alex Puscaru, Neaman Dakir, Sean Reale et Ilias Laghlali ont d’ores et déjà prolongé l’aventure pour une saison supplémentaire.

Après avoir soigné son genou pendant un an, Lionel Baguette reprendra quant à lui du service.

Au niveau des arrivées, le futur T1 minier annonce les signatures de Louis Perée et de Doran Damoiseau en provenance de La Calamine B.