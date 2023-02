Dison se casse les dents contre Meux, enregistre trois reconductions et un départ (photos)

Face à une défense bien regroupée, l’action la plus dangereuse en première mi-temps est signée Abdou Akdim, à la demi-heure de jeu. Parfaitement servi par Julien Meunier, l’attaquant disonais tente de tromper le portier visiteur, Maxime Pignolet, mais c’est ce dernier qui a le dernier mot. Juste avant cette action, c’est le gardien local, David Rico-Garcia, qui avait dû s’interposer pour dévier un coup-franc botté par Gauthier Smal.

Après le repos, au terme d’une première période guère très inspirante, l’unique but de la partie tombe à la 55e. Suite à une rare perte de belle de Kissima Mara, Meux repart en contre et Gilles Kinif en profite pour tromper Rico-Garcia. Dans la foulée, Guillaume Legros réclame un penalty pour une faute d’Antoine Boreux, mais il récolte une jaune pour simulation. En face, vingt minutes plus tard, Kissima Mara plaque au sol Corentin Marion dans la surface, mais l’arbitre ne bronche pas. Dix minutes plus tôt, le défenseur disonais avait eu la balle de l’égalisation au bout du pied, mais son envoi a heurté le poteau.

Sept jours après avoir signé sa première victoire de l’année, Dison n’est pas parvenu à enchaîner, face à une équipe de Meux qui n’a rien lâché. "C’est une équipe très solide et athlétique, un tout autre profil que la semaine passée, analyse l’entraîneur des Stadistes Christophe Kinet. On s’est créé quelques belles possibilités en première période mais on n’a pas su en profiter. En seconde période, on prend un but évitable et on savait que l’équipe qui allait marquer en premier prendrait une option sur la victoire. Malgré tout, on a tenté de réagir. Le résultat est rageant mais tout n’est pas à jeter dans le contenu", résume l’entraîneur.

Habran, Salihi et Meunier prolongent

À noter, à l’issue de la rencontre, le président Jean-Claude Bodson a annoncé la reconduction de trois joueurs pour la saison prochaine: Dimitri Habran, Flamur Salihi et Julien Meunier. Elles viennent s’ajouter à la liste des dix prolongations déjà actées. Le président a aussi annoncé le futur départ d’un élément, celui du défenseur Borel Palm.

Dison 0 – Meux 1

Arbitre: M. Krack.

Cartes jaunes: Biondolillo, Legros, Manfredi, Boreux, Paquet, Coquelle.

But: Kinif (0-1, 55e).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois (66e Merola), Biondolillo, Mara, Manfredi, Teruel, Demarteau, Meunier, Leers, Akdim (66e Errahmouni), Legros.

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Coquelle, Paquet (90e+1, Mazy), Smal, Rosy (85e Baudoin), Kinif (68e Marion).