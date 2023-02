Évolution du score: 10e: 18-18, 20e: 31-40 (13-22), 30e: 48-50 (17-10), 40e: 66-69 (18-19).

RBC AUBEL: Gorlé 12, Liégeois G. 13, Perin 15, Bousmanne 2, Lambot 2, Albert 2, Liégeois B. 11, Glaude 12.

Aubel se devait de réagir après deux revers consécutifs, dont une dernière très mauvaise prestation à domicile.

"Les gars avaient à cœur de mettre un stop à nos deux dernières défaites, ils ont fait le job en maîtrisant le match", apprécie Claude Ernotte qui s’attendait à une partie difficile chez un opposant athlétique qui a déjà accroché pas mal d’adversaires à domicile. "Encore une fois, c’est notre solide défense qui nous permet de rester devant durant toute la partie même si nous avons encore manqué de shoot extérieur par moments."

Glaude a lancé les siens en rentrant six des huit premiers points aubelois. Gauthier Liégeois et Perin prenaient le relais offensivement dans le second acte alors que la défense visiteuse n’autorisait que dix unités à Genappe. De quoi rentrer une première fois au vestiaire avec un avantage qui flirtait avec les dix unités (31-40).

Malheureusement, c’est Aubel qui connaissait beaucoup de difficultés à alimenter la marque dans le troisième acte. Les locaux en profitaient pour se rapprocher à la demi-heure (48-50) mais ne prendront pas le contrôle du match.

Ce succès combiné à la défaite de Gembloux permet à Aubel de consolider sa troisième place au général.