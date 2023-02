"Y aurait-il eu intervention du VAR et penalty dans l’autre rectangle ?" s'interroge Edward Still (Eupen) après le 2-0 à l'Antwerp

Légitime, la déception du mentor des Pandas n’occultait pas la bonne première demi-heure de l’AS. "Nous étions bien dans les transitions et de l’engagement durant ces premières 30 minutes. On savait qu’on n’allait pas venir à l’Antwerp pour dominer, mais on voulait mettre notre adversaire sous pression jusqu’à les faire douter voire stresser et on l’a bien fait pendant une demi-heure" estimait, à raison, le T1 D’Eupen, qui n’avait pas grand-chose à déclarer au sujet d’une deuxième période pas franchement passionnante. Il est vrai qu’Eupen, à dix contre onze, aurait eu besoin d’un petit miracle pour renverser la vapeur.

"On a manqué de courage et de pas mal de choses pour inquiéter l’adversaire en 2e mi-temps. Ce n’était dès lors pas possible de recoller au score dans ces conditions" concluait le coach, qui doit désormais préparer la venue du Cercle de Bruges, samedi prochain, à Eupen.

+++ Retrouvez le match et toutes les photos ici +++

+++ Les bulletins d’Eupen, c’est par ici +++