Toujours coleaders du championnat (avec Waremme B et Alleur B) malgré deux revers consécutifs, les Spadois se doivent de renouer avec la victoire face à Tilff B, un poursuivant direct qui ne compte qu’une victoire de moins.

"Mardi, on a réalisé un scrimmage contre Ensival R2, c’était très intéressant", explique Michel Pluys, le coach du Casino Spa. "Jeudi, je disposais de seulement six joueurs à l’entraînement mais l’état d’esprit reste au beau fixe. Ce samedi, on va tout donner. Muller blessé manquera toujours à l’appel et Pluys est incertain car touché au pied."

En vue de la saison prochaine, le Casino Spa enregistre le retour d’Olivier Léonard qui ne rempilera pas au BC Verviers (R1).

Le comité provincial a précisé les dates de play-off. Demi-finales: aller 06/07 mai – retour 09/10 mai – belle 13/14 mai. Finale: aller 17/18 mai – retour 20/21 mai – belle 24/25 mai.