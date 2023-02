P4F: Herve B ira à Bolland B pour "conjurer le sort"

Si plus de 20 points séparent les deux formations, c’est bel et bien la plus mal classée des deux, à savoir Bolland B, qui l’avait emporté à l’aller. "Gagner ce derby avait fait du bien à tout le monde et on aimerait évidemment refaire le coup", pointe le T1 bollandois Thomas Zegels dont les troupes évolueront à domicile (le match avait été inversé à l’aller).