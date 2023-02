En cas de succès à Spa B, Ster-Francorchamps B rejoindra Oudler en tête

Autre son de cloche et autre objectif du côté de Spa B qui occupe la 11e place au général: "Je sais que les autres formations craignent un éventuel forfait de notre équipe. À ce jour, nous mettons tout en œuvre pour éviter cela. La priorité du club est de sauver le plus vite possible la P3. En ce qui concerne la visite de Ster B ce dimanche, je pense que nous pourrions créer la surprise", explique le T1 spadois Maxime Chanson.

Spa B – Ster-Francorchamps B (Dimanche, 15 h)

Arbitre: M. Melotte.

Absents à Spa B: Jamotte et Gonay (travail), Ramet (blessé).

Absent à Ster B: aucun.