Domenico Tedesco spectateur d’un Antwerp – Eupen qui bascule à la 33e (+ photos)

Dans les tribunes du Bosuil, la présence d’un certain Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables rouges, n’échappait pas aux photographes.

(+++ RELIRE NOTRE ENTRETIEN ICI +++)

"On suit environ 130 joueurs, dont la moitié, peut-être un peu moins, est issue de Pro League" nous a-t-il récemment confié.

Un duel qui bascule après une grosse demi-heure

Mais revenons-en au match en tant que tel. Pour affronter l’Antwerp, récent vainqueur de Genk (0-1), l’AS proposait un onze inédit (un de plus). Charles-Cook et Magnée étaient titulaires, au contraire de Boris Lambert (à nouveau sur le banc) et, logique, du fantomatique Smail Prevljak. Quant à l’Espagnol Davo, il signait sa première titularisation… qui n’allait guère durer.

Après 33 minutes, Keita se jouait de Davo avant de s’infiltrer dans le rectangle. Son essai était détourné par Davidson et Moser. Le ballon venait mourir sur le poteau et, alors qu’on croyait au 0-1 de l’Anversois Kerk, Bessilé surgissait pour projeter grossièrement son adversaire au sol. À la surprise générale, il fallait l’intervention du VAR pour accorder ce penalty clair comme de l’eau de roche. Et puisque le défenseur eupenois annihilait via sa faute une occasion claire de but dans le rectangle, la double sanction tombait pour Eupen: penalty (converti par Janssen en force) et carte rouge.

Bessilé exclu, c’est Davo, déjà averti, qui cédait sa place au défenseur Aleksander Filin après 37 minutes seulement. Le hic, c’est que le Russo-Ukrainien loupait son entrée au jeu. Deux fois pris à défaut puis rapidement jauni, il ne pouvait pas empêcher Ekkelkamp de doubler la mise sur un centre-tir signé De Laet, juste avant la pause (2-0).

À dix contre onze, la messe semblait déjà dite à la pause. Regrettable, car avant ce 1-0, les Pandas quadrillaient bien le terrain et le matricule 1 ne s’était guère montré dangereux.

Sans réelle surprise, à 2-0 et en supériorité numérique, l’Antwerp n’éprouvait aucune difficulté à contrôler le deuxième acte face à des Eupenois quelque peu impuissants et misant sur leurs rares contre-attaques. Mais pas de 3-0 ni de 2-1: le marquoir ne bougeait plus.

Voilà les hommes d’Edward Still à nouveau dans le doute. D’autant que Zulte-Waregem se déplace à Seraing ce samedi (18h15). Et en cas de succès, ce même Zulte (premier des trois relégables) recollerait à un petit point de l’Alliance.

On l’a dit, on le répète: la lutte pour le maintien est loin d’être terminée. Eupen sera dans l’obligation de réagir samedi prochain, au Kehrweg, face au Cercle de Bruges.

+++ Les bulletins d'Eupen sont à découvrir ici +++

+++ Réaction d'Edward Still: "Y aurait-il eu intervention du VAR dans l'autre rectangle?" à lire ici +++

Le match: Antwerp 2 – Eupen 0

Arbitre: M. Smet

Carte rouge: Bessilé (36e directe)

Cartes jaunes: Vermeeren, Alderweireld ; Davo, Filin.

Buts: Janssen sur pen. (1-0, 38e), Ekkelenkamp (2-0, 44e)

ANTWERP: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Bataille (46e Avila), Vermeeren, Ekkelenkamp (67e Scott), Keita, Kerk, Balikwisha (88e Corbanie), Janssen.

EUPEN: Moser, Van Genechten (60e Diakite), Paeshuyse, Bessilé, Davidson, Davo (37e Fillin), Magnée (81e Christie-Davies), Peeters, Baiye (60e Lambert), Charles-Cook (81e Gassama), N’Dri.

Toutes les photos du match Antwerp - Eupen (2-0) de ce 18 février 2023 (Belga & Photonews)