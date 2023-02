Ensival reste sur deux succès qui lui ont permis de se dégager du bas de tableau. Pourquoi pas envisager un petit bonus à Gembloux pour une équipe remise en confiance ?

"Sanzone est toujours out, il passe une radio car il n’y a aucune amélioration depuis une grosse semaine", explique le coach Antoine Massart. "Les autres seront au poste pour ce match compliqué. Gembloux m’avait fait forte impression au premier tour."

BC Genappe – RBC Aubel (Samedi, 21h)

Pour les Aubelois, il s’agira de stopper l’hémorragie après deux revers consécutifs à domicile et surtout un non-match le week-end dernier. Les play-off sont à ce prix car Gembloux n’est plus qu’à une victoire… Ce sera sans Gerarts toujours out ni Grooteclaes parti au ski pour ce déplacement à Genappe (9 victoires).