Un deuxième montant de P1 en D3 ACFF ? Voici une bonne nouvelle pour Elsaute et Wanze/Bas-Oha

C’est officiel depuis plusieurs jours maintenant: Huy et Solières vont fusionner, dès la saison prochaine. En fonction des résultats de Solières (D2 ACFF) et Huy (D3B ACFF), une place pourrait être vacante en D3B ACFF. Une donnée qui intéresse directement Wanze/Bas-Oha et Elsaute, respectivement leader et deuxième de P1 liégeoise. Qui, sauf énorme surprise, devraient figurer sur les deux premières marches du podium en fin de saison.