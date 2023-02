Il s’agit de l’attaquant Jonathan Roggemans et du médian Nicolas Tossings. "C’est vraiment à contrecœur mais il ne me reste que peu de temps comme joueur et j’ai envie de jouer un maximum tout en me rapprochant un peu de chez moi", explique Roggemans. Le raisonnement est du même ordre chez son coéquipier. "J’y ai beaucoup réfléchi et ça me rend vraiment triste mais je ne me sens pas prêt pour une saison en nationale qui va demander encore plus de temps et d’investissement alors que je vais être papa prochainement" commente Tossings. "Je vais voir si je sais me trouver un nouveau challenge sympa en P1 voire en P2."

En voilà deux dont le téléphone ne devrait pas tarder à sonner…