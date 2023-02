"Indisponibilité de minimum dix jours pour Milanovic suite à un problème de dos", explique Pascal Chardon, le coach pepin. "Pour Scholtis, c’est fort moyen et Colson recommence lentement. Cela va être très compliqué pour les deux matches à venir."

Encore une grosse affiche pour Herve-Battice qui reçoit Ciney (samedi, 21h).

"On affronte une autre grosse cylindrée après Ottignies et les Panthers version D1…", constate le coach herbager Alain Denoël. "Je fonctionnerai toujours sans le duo David-Magermans pour cause de blessure."