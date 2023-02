Jordan Remacle, adjoint de Digregorio contre Mormont : "Il laisse avec plaisir sa place aux jeunes"

Le T1 des Verts sait que son équipe est dans une bonne dynamique. "Mais on peut encore mieux. L’objectif contre Mormont sera de confirmer notre bon résultat de la semaine passée à Habay." Ce ne sera pour autant pas une partie de plaisir. "C’est une équipe habituée à la Nationale. De notre côté, on commence à avoir un peu d’expérience à ce niveau même si certains de mes joueurs sont encore en plein apprentissage. Chaque saison, Mormont fait des résultats corrects et cette année, ils sont dans le top 5 depuis le début du championnat, malgré une petite baisse de régime récente. Au match aller, ils avaient été beaucoup plus concrets que nous. Nous avons évolué depuis, et nous jouons à domicile. À nous de faire ce qu’il faut pour aller chercher la victoire, qui serait idéale, d’autant que la fête risque de battre son plein après la rencontre."

Avec les retours d’Erasmus, le noyau calaminois est conséquent et Alex Digregorio doit opérer des choix. "Ce n’est jamais facile de laisser sur le côté des gars qui se donnent à l’entraînement mais je préfère avoir ce problème de choix plutôt que d’être confronté à un noyau restreint. La concurrence pousse tout le monde à donner le maximum."

Romain Cerfontaine en partance à Hombourg, le poste de T2 sera déjà occupé par Jordan Remacle. Cette semaine, il sera dans le staff et pas sur la feuille comme joueur. "Nous avons pris la décision ensemble. Jordan reste un joueur important qui nous rendra encore de fiers services cette saison mais il laisse avec plaisir sa place aux jeunes. À eux de saisir cette opportunité et de montrer qu’ils la méritent."

La Calamine – Mormont (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. El Aayachi.

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Seewald, Roex, Krhlanko, Hungs, Aritz, Cornet, Benanne, Meessen, Hubert, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Bultot.

Absents: Belle (revalidation), Cviko (entorse), Gerrekens (genou), Hamoir (érasmus), Islamovic (malade), Lazzari (entorse), Rombach (poignet), Remacle (T2), Kamalandua, Smits, Van Melsen (choix).