"Je sentais que les joueurs n’étaient plus derrière lui et il fallait un électrochoc, explique le président goétois. Pour atteindre le maintien, il nous faut des joueurs concentrés à 100% et on va trouver un coach qui va resserrer la vis. Celui qui arrivera cette semaine, sera aussi notre entraîneur pour la saison prochaine."

Onzième du classement mais avec seulement 19 points, Goé reste plus que jamais concerné par la lutte pour se maintenir en 3e provinciale. Ludo Lambert ne sera plus à la barre de l’équipe pour les 10 derniers matches, il a appris la nouvelle ce vendredi et se dit "surpris et déçu."