Edward Still avant Antwerp-Eupen: "Gassama et Davo, de plus en plus proches d'être titulaires"

Un de mes premiers objectifs était d’avoir une équipe plus stable, plus difficile à battre. Ce n’est pas que sur ces trois dernières semaines: en allant plus loin, nous n’avons que la défaite au Standard (3-1) sur cinq matchs. Maintenant, le défi de se déplacer au Bosuil est de taille, face à l’équipe en forme du championnat – avec l’Union. Clairement, il n’y aura qu’un favori samedi. À nous de tenter de créer la surprise. Avec une implication totale de la part de tout le monde et ce petit brin de réussite.

Quel sera votre plan d’attaque, sur une pelouse où seul Genk a pu battre l’Antwerp cette saison ?

Continuer sur la même lancée. Ceux qui ont vu nos dernières rencontres savent dans quelle dynamique nous nous inscrivons. Nous voulons être les plus agressifs possible. Et essayer de réduire à néant les menaces et forces de l’Antwerp. À nous aussi d’apprendre de notre défaite au Standard, avec laquelle il y aura plusieurs points communs. Notamment en termes d’ambiance dans le stade. Nous avions très bien commencé à Sclessin, puis avions eu une période de 20 minutes moins bonnes. Nous n’avions pas su gérer la pression mise par l’adversaire. Ni, d’un point de vue émotionnel, la pression venue du public. Nous avons bien débriefé ça, depuis lors.

Vous avez donc bon espoir que les choses se déroulent différemment cette fois ?

En effet. Nous effectuons ce travail émotionnel au quotidien, avec ce noyau très jeune. Nous sommes plus stables et plus forts qu’il y a quelques semaines. Mais naturellement, nous savons que l’Antwerp est le grand favori.

Antwerp, Union-St-Gilloise, La Gantoise, le Club de Bruges: il vous reste de fameux déplacements d’ici la fin de la phase classique. C’est donc plutôt à domicile qu’Eupen devra penser à prendre des points pour se sauver ?

C’est sûr que le fait de jouer à domicile présente un avantage pour plusieurs raisons, entre autres le fait que le terrain ici est plus petit que les autres – cela met en difficulté nos adversaires. Mais il y a aussi des points à prendre à l’extérieur, nous l’avons montré à Louvain (1-1) et Seraing (0-1). Tout miser uniquement sur les matchs à domicile serait naïf.

Djeidi Gassama et David Alvarez "Davo" ont montré de belles choses dernièrement. Peuvent-ils trouver une place dans votre "onze" à court terme ?

Tout à fait. Ils sont de plus en plus proches d’être titulaires tous les deux, dans des profils différents. Gassama, dont nous avons vu le talent notamment la semaine passée, a encore une forme d’inconstance dans son jeu et ses responsabilités dans l’équipe. Au plus il se montrera régulier, au plus il aura de chance. Davo, c’est plutôt une question d’adaptation. À ses équipiers mais aussi au championnat belge, très différent de ce qu’il a connu, plus physique.

Antwerp – AS Eupen (Samedi, 16h)

Arbitre: M. Smet.

EUPEN: Le noyau sera communiqué plus tard dans la journée.

Absents: Déom, Gorenc (blessés).