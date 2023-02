Du VCA à Baloise WB Ladies: une filière féminine des U8 aux Élites

Les reines… de la petite reine. De plus en plus, le sport cycliste attire la gent féminine. Au VC Ardennes, elles bénéficient du même encadrement que les garçons (jusqu’aux U15, les courses sont d’ailleurs mixtes)… mais, une fois passées les catégories d’âge, se voyaient un peu livrées à elles-mêmes pour se retrouver des couleurs à défendre. C’est du passé: désormais, ces dames pourront passer plus facilement du VCA à l’équipe Baloise WB Ladies de Ludivine Henrion. Et ce dès les cadettes. "L’idée est qu’en cadet et junior, elles puissent être chez Baloise WB Ladies tout en continuant à s’entraîner et à partir en stage avec nous", précise l’Aubeloise Marie-Claire Vogts, en charge de la formation au sein de la structure ardennaise. "Ensuite, elles iront voler de leurs propres ailes." Si possible en jaune fluo, donc. "Ludivine Henrion aimerait développer son équipe et, pour cela, a besoin d’un vivier en Wallonie pour l’alimenter."