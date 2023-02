a continue de bouger, en coulisses, au Val Fassotte pour la saison prochaine. Mais cette semaine, c’est plutôt dans le sens des départs que le club a acté des "avancées." Ainsi, après l’annonce milieu de semaine du futur passage d’ Islam Manchigov à Elsaute, c’est celui de Loris La Delfa vers Raeren-Eynatten qui a été annoncé ce vendredi. "Loris a souvent été blessé et à cause de cela, il n’a pas pu enchaîner les matches. Il a du potentiel mais il y aura encore plus de concurrence offensive la saison prochaine. Pour son bien, il devait retrouver un club pour y faire une saison pleine, quitte à descendre d’un échelon", commente le coach Christophe Kinet à propos de l’ailier, avant d’enchaîner sur Islam Manchigov: "Je le félicite pour son attitude et sa volonté de progresser. Ce pas en avant, vers un club où il sera prêt à être titulaire, est bien pour lui."

Sur le terrain, requinqué par son dernier succès (5-3 contre Acren Lessines) à domicile, Dison entend poursuivre sur le même chemin, ce dimanche contre Meux. "C’est une équipe qui est très en forme et joue le haut de tableau, indique le coach disonais. Nous devrons nous montrer solides et profiter des espaces sur notre grand terrain. En plus, l’aller (Ndlr: défaite 1-0) nous reste en travers de la gorge car nous n’avions pas été payés de nos efforts."

La première du nouvel attaquant ?

Les Stadistes pourront compter sur la présence de leur recrue hivernale, Iliasse Errahmouni, qualifié pour la venue de Meux. "Il n’a plus joué depuis mai, donc il ne faut pas brûler les étapes, expose son coach. C’est un plus offensif, qui peut nous amener de la technique et de la vitesse. J’attends qu’il nous amène de l’explosivité mais la question est de savoir quand il en sera capable car il faudra qu’il reprenne du rythme, avant." Notons aussi le retour d’Elias Courail dans le noyau, après de longues semaines sur la touche suite à une fracture du péroné en octobre dernier.

Dison – Meux (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Krack.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Mara, Manfredi, Clerbois, Teruel, Demarteau, Meunier, Merola, Akdim, Legros, Leers, Manchigov, Errahmouni, Courail, Habran.

Absents: Palm (choix), La Delfa, Binot, Castela, Schillings (blessés).