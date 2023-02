On n’y arrive pas au BC Verviers. Les semaines s’égrènent et les apaisements ne sont pas au rendez-vous. Pire, le spectre de la descente se fait à présent de plus en plus opprimant. Et la pression monte. Comment pourrait-il en être autrement quand on occupe l’avant-dernière place du général après avoir abandonné l’enjeu chez son concurrent direct ?

"J’ai l’impression que pour les joueurs, perdre devient la norme et gagner une exception", regrette le coach, Bruno Dagnely. "Je ne supporte pas cela. J’ai donc durci mon discours. Il faut arrêter de se poser des questions et enfiler son bleu de travail. Je veux une réaction !"

Pas encore la moindre victoire en 2023 et une moyenne offensive dépassant à peine les 60 points marqués sur quatre rencontres, la crise de confiance est bel et bien là.

Autant de constats inquiétants avant d’abattre une nouvelle carte à domicile face à la solide équipe de Ciney, un adversaire qui avait dominé les débats à l’aller (85-52).

"C’est du lourd assurément, mais dans notre position actuelle, tous les adversaires sont costauds", ajoute Bruno Dagnely. "Cependant, c’est à domicile et on reste sur deux bons matchs chez nous face à Waremme et Waterloo."

Delsemme absent pour cause de marathon

Malheureusement, le BC Verviers sera privé de son meneur Jérémy Delsemme parti courir le marathon de Séville. Les autres, dont Lodomez remis de son entorse, seront au poste.

Quoi qu’il arrive, le maintien passera à présent par l’un ou l’autre exploit pour des Verviétois qui, après Ciney, ne joueront déjà plus que trois fois à domicile. Sachant qu’ils n’ont encore gagné qu’une seule fois en déplacement… chez le dernier et très faible Ans.

Olivier Léonard quittera le BC Verviers où il était arrivé en début de saison pour repartir vers le club dans lequel il a passé le reste de sa carrière: le Casino Spa.