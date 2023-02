Armand Marchant au championnat du monde de slalom, dimanche

Déjà sur place après une période d’entraînement à Zinal (Suisse), Armand a participé mardi au "team event", cette épreuve de slalom parallèle disputée entre équipes nationales mixtes. Tombée dès le premier tour face à la Norvège, grande nation du ski, les Belges ont été éliminés 4 points à 0. Le même jour, toujours en slalom parallèle (mais plus par équipe cette fois), notre compatriote n’est pas parvenu à se qualifier. Devant se contenter du 27e temps. "D’habitude, cet exercice lui convient plutôt bien. Il a visiblement commis une petite erreur au début, sur une porte", informe Éric Schnitzler, membre de son fan-club, qui ira encourager son protégé ce week-end. "Mais de toute façon, son objectif c’est dimanche."

Dans un coin de sa tête, en effet, Armand Marchant a toujours l’idée d’un jour signer l’exploit en se rapprochant du podium, si pas en montant dessus. Si ces derniers mois ont plutôt été en dents de scie, une 5e et une 6e place ont été décrochées sur les secondes manches de Kitzbühel (Suisse) et Schladming (Autriche), respectivement. "S’il réussit la même chose sur les deux manches dimanche, il sera sur le podium", assure Éric Schnitzler. D’autres éléments peuvent inciter à l’optimisme. D’abord, le fait que, sur des Mondiaux, seuls quatre participants sont acceptés par pays. Les "grosses nations" sont ainsi "amputées" d’éléments qui, sur les coupes du monde, trustent parfois les sommets. Ensuite, il semblerait que la piste hexagonale soit au goût de celui qui, en 2021, a été fait chevalier du Mérite wallon. "Pour lui, plus elle est pentue et gelée mieux c’est. Et celle-ci est bien pentue", analyse enfin Éric Schnitzler.

La famille et les fans d’Armand Marchant croisent maintenant les doigts…