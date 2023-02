Une étape du Tour de France à Francorchamps (Stavelot) ? La proposition est faite à ASO...

Le Tour de France de retour dans les Ardennes belges ? Le dossier est d’ores et déjà sur la table d’Amaury Sport Organisation (ASO), qui organise le 3e événement sportif le plus regardé à travers le monde. En effet, lors de la présentation du prochain Liège-Bastogne-Liège, l’élue provinciale Katty Firquet a révélé que la Province de Liège espère accueillir à nouveau, dès que possible, une étape de la Grande Boucle. Et qu’a été faite à ASO une proposition relative à un contre-la-montre avec départ et arrivée au circuit automobile de Spa-Francorchamps.