Rencontre avec Davo, le nouvel offensif d'Eupen: "La D1 belge, c’est un vrai pas en avant dans ma carrière"

Arrivé en toute fin de mercato hivernal, cet attaquant de 28 ans a su se donner le temps pour faire de sa carrière une courbe ascendante. "Pouvoir signer en Belgique, c’est un véritable pas en avant !", assure l’intéressé, arrivé au Kehrweg en ligne droite de la D1 polonaise et du Wisła Plock. "Je me sentais très bien en Pologne, où tout se passait bien pour moi (NDLR: 9 buts et 3 assists en 18 matches) mais disons que je me suis montré un peu égoïste quand j’ai su que je pouvais rejoindre Eupen. J’ai pensé à moi, car mon envie, c’est de continuer de grandir en tant que footballeur."

C’est ce qu’il a su faire petit à petit, on le répète. Originaire des Asturies, dans le nord de l’Espagne, celui que l’on surnomme Davo (et qui joue avec un maillot floqué du même nom) a signé ses débuts dans les divisions inférieures de la péninsule. Aviles B, Oviedo B, Langreo, Cuadal, Zamora, Oviedo B, Bouzas, Cerceda, à nouveau Langreo… C’est dès lors au sein des 4e et 3e échelons du football espagnol que le nouveau Panda s’est fait les dents. Avant de rejoindre Ibiza (2020-2022) et de participer à la montée en D2 nationale du club de l’île.

Ibiza: le tournant

C’est avec Ibiza qu’il s’illustre et obtient un transfert en D1 polonaise l’été dernier. La suite, c’est une première partie de saison réussie et, derrière, l’offre d’Eupen qui arrive sur la table fin janvier.

"Tout était un peu chaotique car ça s’est fait lors du dernier jour du mercato hivernal. C’était une journée très intense (rires), mais l’important, c’est que ça a abouti."

Preuve que l’Alliance croit en sa recrue ibérique: Davo a signé un contrat qui court jusqu’au mois de juin 2026.

"Le premier objectif, c’est évidemment de se sauver. Moi, je viens d’arriver donc je dois gagner la confiance du coach à base de travail. Je comprends que l’entraîneur mise en priorité sur les joueurs qui étaient déjà là et qu’il connaît mieux. Moi, je dois travailler et tout faire pour apporter un plus à l’équipe."

Pas encore titulaire, l’Espagnol compte deux montées au jeu: face à Westerlo (1-1) puis contre Malines. C’est d’ailleurs lui qui a signé l’assist sur le 2-1 de Brandon Baiye, synonyme de précieuse victoire contre le KV. "Ce n’est pas un but, mais c’est déjà positif, d’autant que je ne suis pas encore à 100% au niveau de la confiance puisque je viens d’arriver. Mais globalement, je suis content de mes montées au jeu", sourit le nouveau venu qui estime "que l’égalisation (NDLR: de N’Dri) nous a donné des ailes pour aller chercher cette victoire qu’on méritait".

Présenté comme attaquant et même un buteur, Davo n’est pourtant pas un véritable neuf.

"Tout dépend du système, mais j’aime évoluer dans un poste offensif axial, mais pas en pointe. Je suis quelqu’un qui aime combiner. Donc plutôt un n°10 ou un même un joueur de flanc, qui joue dans le démarquage."

Son ami joue à… Zulte-Waregem

Davo va désormais découvrir son nouvel environnement et tenter de s’adapter au plus vite. "Ici, la priorité, c’est le maintien. Puis on préparera la saison prochaine et je pourrai chaque fois mieux appréhender cette nouvelle compétition. Le football belge, c’est une compétition intense, je le sais." Et la Belgique, ce n’est pas Ibiza… "Non, il fait un peu plus froid, mais moins froid qu’en Pologne", sourit celui dont le surnom trouve son origine dans ses racines asturiennes. "Davo, c’est un petit nom qu’on donne chez nous. Et j’étais dans une équipe où il y avait beaucoup de David, donc j’ai dit qu’on pouvait m’appeler ainsi. J’ai pas mal marqué, et c’est resté", relate le nouveau n°13 d’Eupen, qui rend visite à l’Antwerp ce samedi 18 février. "J’ai été bien accueilli et j’ai hâte de découvrir la région et le pays aux côtés de ma compagne. Je compte également rendre visite à mon ami Borja Lopez (NDLR: lui aussi asturien) qui évolue à Zulte-Waregem." Zulte, soit l’un des principaux rivaux d’Eupen dans la lutte pour le maintien… Les hasards de la vie.