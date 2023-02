Ozanam a conforté sa belle deuxième place dans la série de P3B par sa victoire sur la lanterne rouge Blegny C.

Blegny aligne trois joueurs classés série D ce qui peut paraître léger pour la troisième provinciale mais ces joueurs ont de la ressource comme le confirme le Wegnolais Gilles Talmasse: "Il y avait du niveau à Blegny. Notamment le dernier joueur classé D4 qui va chercher deux victoires individuelles. Il m’a beaucoup surpris au début par son jeu agressif et il m’a donné du fil à retordre." Ce qui n’empêche pas notre interlocuteur de s’en sortir et de terminer sa soirée invaincu.

Cédric François fait aussi bien là où Stéphane Demollin et Jean-Christophe Denis accrochent une victoire. "Cédric réalise une soirée dans la lignée de sa saison" indique le capitaine visiteur. "Avec son jeu en demi-volée et ses frappes à plat, il perturbe bon nombre d’adversaires et réalise une bonne saison. Quant à Stéphane, la salle de Blegny, petite et avec peu de recul, l’a handicapé pour développer son jeu de contre à distance de la table. Enfin, concernant Jean-Christophe, il était diminué par une blessure au genou mais on peut compter sur lui et il prend un match important."

Et voilà une victoire supplémentaire pour Ozanam dont l’objectif de maintien est acquis depuis longtemps. Pour autant, l’avenir de l’équipe reste incertain parce que des joueurs se tâtent. Restera ou partira ? Gilles Talmasse avoue craindre un jeu de domino. Si l’un s’en va, un autre va suivre. Après déjà avoir perdu une équipe en P2 la saison passée par suite de trop nombreux départs, ce serait un nouveau coup dur pour le club de Wegnez. Comme on dit, affaire à suivre…