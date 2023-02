Au chaud en milieu de tableau, c’est sans pression que Dison-Andrimont (8 victoires) abordera son déplacement chez le leader, Alleur B, ce vendredi. Un adversaire lourdement battu à l’Atlas Jupille le week-end dernier et qui aura sans doute envie de laver l’affront. À moins que les départs du coach et de plusieurs joueurs la saison prochaine ne minent déjà l’effectif liégeois…

Du côté de Dison-Andrimont, outre les signatures des Welkenraedtois Van Wissen, Delrez et Fyon cette semaine, une autre bonne nouvelle vient de tomber. En effet, Mourad Chikhaoui – le seul Disonais à avoir jusque-là réservé sa réponse – a marqué son accord pour rempiler la saison prochaine. Par contre, le coach disonais a dû acter l’arrêt de Mike Petit qui ne souhaite plus poursuivre ce championnat avec le groupe suite à des soucis personnels et un réel manque d’envie ces dernières semaines. Par ailleurs, Dison-Andrimont attire un nouveau Welkenraedtois dans ses rangs : Pierre Touette a donné son accord pour la saison prochaine.

Dison-Andrimont effectuera le déplacement à Alleur sans Kpako toujours blessé.