David Coméliau en maîtrise à Tiège

Aujourd’hui onzième joueur belge, c’est avec beaucoup de plaisir qu’il est revenu jouer dans la salle de Sart pour un huitième de finale de coupe de Belgique. "J’ai été amené à jouer le premier match", témoigne l’étudiant en kiné à l’université de Liège. "Mon adversaire était Kevin Léonard, le seul B0 adverse, et ça avait tout du match piège parce qu’il se caractérise par son intelligence de jeu. Mais j’étais bien concentré. J’ai pu le prendre de vitesse en m’appliquant à prendre la balle tôt." Il y aura juste eu un moment chaud quand Kevin mène 10 à 9 au deuxième set. Après, la chance est passée…

Ensuite, ses coéquipiers Jean (A7) et Bierny (A19) l’emportent également sur Michael Parotte (B2) et Xavier Noël ((B4). Le match était disproportionné et vite plié mais ça n’a pas empêché David de passer une bonne après-midi. "C’est vrai que j’ai apprécié de retrouver les dirigeants tiégeois avec lesquels je n’ai que de bons souvenirs. Il y a bien sûr mon oncle Benoît Coméliau mais encore Michel Delporte et Jean-Marc Vincent."

Et puis le jeune joueur de déjà se projeter vers d’autres échéances. "Je suis heureux de retrouver un calendrier avec des compétitions qui s’enchaînent", confie-t-il. "En mars, il y aura la coupe d’Europe avec le Logis. Ce sera à Athènes. Et puis je participerai au premier championnat de Wallonie série A. Je trouve que c’est une super initiative et je veux en être. Ce sera à Blegny le 1er mars. Enfin, le championnat de Belgique série A sera incontournable pour moi"