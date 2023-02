Trail de la Saint-Joseph: parcours inversés, Guillaume de Froidmont vainqueur (photos et classements)

La 10e édition du trail de la Saint-Joseph, c’était dimanche dernier. Même s’il était organisé un mois plus tôt que d’habitude, pas moins de 300 coureurs et une quarantaine de marcheurs étaient présents. "Il y avait beaucoup de monde, on ne s’y attendait pas, c’est très positif", explique Eddy Tombeux, le coordinateur de l’équipe. Et cette année, il y avait une particularité en plus. Tous les trajets étaient inversés, ce qui les rendait encore plus difficiles que d’habitude, avec notamment une côte de 1km dès le début.