Sur le départ à Welkenraedt (P1) où l’équipe explosera en fin de saison, Fabrice Leemans avait donné dimanche dernier son accord à Didier Franceschi pour rejoindre Dison-Andrimont la saison prochaine.

"Car je ne voyais rien venir du club où je voulais personnellement atterrir…", explique l’intérieur welkenraedtois dont le premier choix était Henri-Chapelle. "Des contacts avaient eu lieu à l’époque avec Fred Ledain mais tout était tombé à l’eau lorsque celui-ci n’a pas été reconduit à la tête du groupe capellois en vue du prochain championnat."

Mais lorsque le téléphone a sonné ce lundi, tout était remis en question… "Fred Carton, désigné pour reprendre Henri-Chapelle la saison prochaine, me contactait pour me proposer de faire partie de son groupe", poursuit Fabrice Leemans. "Ce contact m’a fait réfléchir vu qu’Henri-chapelle était le premier choix et un club où je me voyais vraiment bien poser mes valises tellement on s’y sent bien ! J’ai donc pas mal cogité, jour et nuit… Pour finalement choisir de m’orienter vers Henri-Chapelle la saison prochaine. J’ai prévenu Didier Franceschi qui a compris la situation et respecté mon choix, malgré ce revirement de situation."