MineroisH est champion en cinquième provinciale

D’autres équipes régionales sont sur la même voie. En première provinciale, on a déjà abondamment parlé de Robertville A qui va retourner en Wallonie-Bruxelles. À l’étage inférieur, Minerois C va grimper d’un échelon. C’était un objectif majeur pour le club de Froidthier qui manque d’une équipe en élite provinciale. Puis en troisième provinciale, on trouve Montzen A qui s’est détaché. Le titre tend les bras et le club va peut-être vivre une saison historique avec aussi la B qui mène en P4 et l’équipe dames qui fait de même en P2 !

Mais revenons à la troisième provinciale, série C, avec Welkenraedt C qui a fait le plus dur. Delince, Kaison, Fyon et Dumoulin vont goûter à une division supérieure dès la saison prochaine.

En quatrième provinciale, il y a donc Montzen B évoqué ci-dessus, bien que cette équipe reste sous la menace de Minerois G. Par contre, plus rien ne peut arriver aux Tiégeois de la J. Le nul de cette semaine contre Gervina C laisse à Loppe, Bours, Paquay et Royen un viatique de cinq points sur Pepinster A qui ne pourra pas revenir.

Ensuite descendons en cinquième provinciale. Si c’est fait pour Minerois H, la lutte est intense dans la série G. Pepinster B l’emporte sur le Pingouin D. Les Pepins Archambeau, Depuis, Schoefs et Baikry ont aligné la grosse équipe pour surprendre les joueurs de Stembert Rogister, Senterre, Yap et Renneau. Mais tout reste à faire car quatre équipes se tiennent en un point puisque, outre Pepinster et Stembert, Oupeye et Angleur veulent monter.