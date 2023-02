Les débuts réussis de Kevin Van Melsen comme directeur sportif: "Stressant mais très prenant !"

S’il est actuellement en stage en Espagne avec ses jeunes coureurs, dont les Liégeois Sacha Prestianni et Kontantin Rex, avec lesquels il débutera la saison à la fin du mois de février, Kevin Van Melsen vient de participer comme directeur sportif à une course professionnelle. "Avant de me retrouver au volant de la voiture sur des courses pour espoirs, on a décidé avec l’équipe qu’il était préférable que je prenne un peu d’expérience, explique-t-il. J’ai donc été directeur sportif sur les trois dernières étapes du Tour de Valence."

Une première très concluante, puisqu’il a participé à la victoire dans la dernière journée de Rui Costa, qui a également remporté le classement final ! "Pour une première, c’était pas mal, rigole Kevin Van Melsen. J’avais vu que les coureurs allaient arriver à pleine vitesse avant l’arrivée sur cette dernière étape et j’avais signalé que Rui Costa devait commencer l’ultime portion de course devant."

Un conseil judicieux. "Je suis content de ces débuts, et, surtout, d’avoir roulé en course au volant de la voiture. Même si je sais comment vont réagir les coureurs, cela reste très stressant ! Il faut être tout le temps concentré, attentif à tout. Tu es bien cramé à la fin de ta journée ! Mais c’est très prenant ! Vraiment ! Je ne m’en rendais pas compte avant, mais les émotions sont vraiment très fortes pour ceux dans la voiture du directeur sportif. J’ai l’impression que c’est encore plus fort quand un de tes coureurs s’impose que lorsque je participais à la victoire d’un coéquipier en tant que coureur."