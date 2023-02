Football féminin (P2B): Eupen stoppe la belle série de Herve, Spa et Andrimont sévèrement battus

De son côté, Andrimont n’a pas encore engrangé de point cette saison et a seulement inscrit quatre buts. Face à Magnée, les Jaune et Bleu se sont inclinées 7-0 sur le terrain d’une formation qui se retrouve elle aussi dans le bas de tableau. Andrimont tentera d’accrocher ses premiers points lors de son prochain rendez-vous, dimanche 26 février, contre Pierreuse qui est juste devant au classement avec neuf unités au compteur. À Magnée, les buts ont été inscrits par Estelle Lerch (3), Priscilla Beckers (2), Emmanuelle Davin et Chloé Vaes.

Après avoir justement battu Magnée la semaine passée, La Calamine a enchaîné avec un déplacement à Pierreuse, où les Calaminoises se sont inclinées, 4-2 avec des buts de Liana Gyet et Juliette Schoonbroodt. En face, c’est un triplé de Safia El Kayouchi et un but de Rania Benaïche qui ont scellé la victoire locale. Belle performance pour Pierreuse, qui n’avait récolté que six points avant cette rencontre.

Après sa courte défaite contre le FC Eupen, Spa a cette fois subi la loi de Manhay B, sur le sévère score de 10-1. Brenda Cara a sauvé l’honneur des Spadoises. À Manhay, les buts ont été plantés par Lya Lenoir (2), Laurine Henquinet (1), Morgane Crine (3), Chloé Méan (1), Manon Culot (1), et Stéphanie Henrotin (2). Dimanche 26 février, Spa tentera de se reprendre contre Xhoffraix, qui ne jouait pas ce week-end.

À noter également que Trooz s’est imposé (3-2) contre Ellas Herstal grâce à des buts de Virginie Josez, Lucia Palumbo et Chloé Lejeune. Pour Herstal, ce sont Lyne Matagne et Tracy Fontaine qui ont marqué.

Aucun match n’aura lieu ce week-end.