Football féminin (P1): Minerois remporte le derby, Sart n’a pas tremblé

Dans le derby communal entre La Minerie et Elsaute, ce sont les Rouge et Blanche qui l’ont emporté, pour leur premier match de l’année. Face à Elsaute, elles se sont imposées 2-1 avec des buts signés Manar Ezziani et Émilie Dubois pour La Minerie. En face, c’est encore Fanny Gotta (22 réalisations cette saison, deuxième meilleure buteuse de la série) qui a sauvé l’honneur pour Elsaute. "Match complexe des Minières où les Étoilées ont affiché une belle résistance", commente le coach local, Stefano Senis. Ses joueuses menaient 2-0 avant qu’Elsaute réduise le score en fin de première mi-temps. "C’est une victoire importante mais il en faudra plus dans les prochains matches", embraye Stefano Senis. Prochain rendez-vous pour l’Espoir Minerois ; un déplacement à Sart le dimanche 26 février. Notons que La Minerie profite du nul vierge (0-0) entre Cointe et Bellevaux-Ligneuville pour s’imposer comme seule quatrième.