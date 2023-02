L’équipe de cette semaine.

Derrière

Comme gardien de but, Amaury Joiris (La Calamine, D3B ACFF). Contre Habay, il a sauvé plusieurs situations dangereuses, dont une reprise de la tête brillamment interceptée. Devant lui, en défense centrale, Dorian Rogister (Elsaute, P1). Repris avec l’équipe première, il a fait son boulot et est l’un des seuls éléments à avoir donné satisfaction à Boris Dome. À côté, Beni Arakaza (RCS Verviers, P2C). Si ses couleurs se sont inclinées chez le leader stavelotain, il n’en a pas moins livré une excellente prestation. À droite, Tom Di Nicola (Raeren-Eynatten, D3B ACFF). Solide dans le duel et très bon offensivement, le jeune latéral a livré une prestation très aboutie. À gauche, Natan Antonio (Lontzen, P3D). Replacé en défense centrale, il a glissé sur la gauche sans difficulté.

Milieu

À gauche et en attaque, Abdou Akdim (Dison, D2 ACFF) s’est montré efficace contre Acren Lessines. Il a planté un but et a montré une belle complémentarité avec Guillaume Legros. Au centre, Corentin Remacle (Aubel, P1). Un but superbe qui offre trois points à Aubel. Corentin Remacle prend toujours plus d’envergure dans le milieu, mais aussi dans le groupe aubelois. À ses côtés, Benoît Laschet (FC Eupen, P1). Avec son quadruplé d’assists, le médian a signé une prestation cinq étoiles. Et à droite, on retrouve Nicolas Nijhof (Malmedy, P1). Deux buts, des courses qui ont fait mal à Beaufays et des passes décisives et tranchantes: le Malmédien a fait mal côté droit.

Attaquant

Devant, on retrouve Mathieu Monville (Bellevaux, P4G). Encore un triplé pour l’attaquant, qui est à 24 buts désormais. Malgré la défaite des siens, marquer trois buts à la défense d’Oudler, ce n’est pas donné à tout le monde. À ses côtés, Pierre Schmitz (Lontzen, P3D). Avec un triplé face à Jalhay, notre ancien Ballon d’or retrouve la forme.

Sur le banc

Bryan Errens (Malmedy, P1), Nicolas Antoine (Welkenraedt B, P4F), Mathieu Jérôme (Stavelot, P2C), William Mauclet (La Calamine, D3B ACFF), Guillaume Legros (Dison, D2 ACFF) auraient pu aussi intégrer l’équipe.

Le coach

Benjamin Maréchal (Battice, P2B) a réussi à battre le leader Tilff de Jean-Marie Raucq au terme d’une belle bataille tactique.