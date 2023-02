Celtic Aubel - HDKP Herve (3-8): "Cette fois, on avait à cœur de ne plus tendre la joue" (+ photos)

"Cette fois, nous n’étions que cinq joueurs du noyau A, donc on a complété avec deux joueurs de la B un joueur qui n’avait plus presté depuis huit mois" détaille Maxime Colson, le gardien d’un Celtic qui aura tenu le coup en première période. "Et puis une fois menés de deux buts d’écart, on s’est écroulés. On manquait de vitesse devant sans les Kever, Bauwens et Nijhof. Quant à Thelen, il était diminué par des douleurs aux genoux. Difficile dans ces conditions de signer un résultat face à une armada pareille !"

Vous l’aurez compris: la pièce est tombée du côté de HDKP cette fois, avec une victoire 3-8, malgré le doublé de Thelen et la réalisation de Sabitov.

"On a livré une prestation aboutie du début à la fin. On a mené tout au long du match" analyse pour sa part Anthony Niro. "On a bien géré les moments forts et les moments plus compliqués. Après avoir été battus par cette même équipe du Celtic Aubel en championnat et l’an dernier en Coupe, ça nous tenait à cœur de ne plus tendre la joue ! Même si on sait qu’ils jouaient déforcés, il était important de passer au tour suivant."

Toutes les photos du match

Celtic Aubel - HDKP Herve (3-8): toutes les photos (reproduction interdite)

Retour du championnat

Ce sera début mars, face au Ratside Hamoir ( "Une P3, mais s’ils sont arrivés là, il faut s’en méfier !") suite à ce plantureux succès 3-8 en terre aubeloise. Demarteau, Rexhepi, Letiexhe et Niro se sont fait plaisir avec un doublé pour chacun. Il faudra désormais confirmer en championnat, qui reprend ce vendredi. Ce sera un déplacement au Schreder Ans pour HDKP Herve, et un derby à Essalem Verviers pour le Celtic Aubel en Gérardchamps dès 20 heures.

À noter que l’autre représentant de P1 toujours en lice en Coupe, Essalem Verviers, passe au tour suivant (victoire 6-5 contre Saive). Les autres formations régionales qualifiées pour les 8es de finale sont Guelan Henri-Chapelle et Krajisnik Raeren.