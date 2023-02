"Un week-end pourri pour nos équipes en P1"

Traversée du désert pour nos représentants de P1 le week-end dernier. Le bilan est sans appel: zéro sur quatre. Inquiétant quand deux équipes jouent leur survie à ce niveau et qu’une troisième vise le titre. Seul Dison-Andrimont – calé dans le milieu de classement – peut se satisfaire de sa prestation face à un des coleaders, Waremme. Car le Casino Spa aurait pu occuper seul la première place de la division sans un second revers consécutif concédé à St-Louis. Il faut à présent éviter l’hémorragie pour continuer à briguer une promotion. À l’autre bout du classement, Welkenraedt voit défiler les semaines qui le rapprochent de plus en plus d’une bascule en P2 alors que Henri-Chapelle n’est plus qu’à une victoire des sièges éjectables.