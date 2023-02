Sergio Teruel (Teruel) à propos de la saison prochaine: "Des chances que ce soit fini pour moi"

Dimanche contre Acren Lessines, Sergio Teruel a retrouvé une place de titulaire. Après plus d’un mois où il a dû se contenter du statut de réserviste, le Dolhaintois a enfin pu disputer la totalité de la rencontre. Avec une victoire (5-3) à la clé, la première du Stade Disonais cette année. "Ça faisait quelques matches qu’on n’arrivait plus à gagner. On avait à cœur de le faire, peu importe la manière", commente-t-il à propos du succès qui relance son équipe. Et lui par la même occasion. "C’était un peu particulier, avoue-t-il. La semaine passée, je ne suis même pas rentré une seconde et ici, je commençais le match. On doit toujours être prêt et j’ai essayé d’amener ce que je pouvais. Ce n’était pas trop mal mais j’ai encore besoin de rythme. Il me faudra encore quelques matches pour retrouver mon niveau", estime le médian défensif, qui a gardé le moral malgré tout durant ces dernières semaines sans jouer beaucoup. "J’ai de l’expérience et je sais que je dois rester concentré. Je suis là au service du club et du coach. Si je dois jouer, je joue. Si d’autres doivent jouer, ce sera comme ça et je continuerai à travailler…", poursuit-il.