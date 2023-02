Romain Cerfontaine à Hombourg plus tôt que prévu: "Je fais totalement confiance au groupe"

"On a discuté début de semaine avec Xavier (Stassen) comme on le fait souvent en vue de la préparation de la saison prochaine. Avec les deux défaites, contre Melen et Aubel, petit à petit le projet de la saison prochaine est menacé. On m’a donc demandé si je pouvais reprendre l’équipe dès à présent" détaille Romain Cerfontaine. "Je devais donc me libérer de mes engagements à La Calamine, où tout se passe bien. J’ai expliqué la situation au président ainsi qu’à Alex Digregorio (NDLR: l’entraîneur principal) et ils ont bien compris la situation. Je les en remercie. Le match de samedi soir contre Mormont sera mon dernier à La Calamine: l’occasion de dire au revoir à tout le monde."

Son bon de sortie obtenu, Romain Cerfontaine arrive donc sur le banc orange plus tôt que prévu, avec, déjà, un sacré défi. "Mon premier entraînement c’est ce mardi. Xavier (Stassen) va se concentrer à 100% sur son rôle de gardien et on aura douze jours pour préparer le match contre une équipe du FC Eupen en forme !"

Pas officiellement relégable, Hombourg pourrait basculer en P2 en fonction des équipes liégeoises descendantes aux échelons supérieurs. "Je suis persuadé que le groupe a les qualités pour se sauver. Je crois en mes joueurs et je veux qu’on retrouve la confiance et qu’on atteigne l’objectif de Hombourg: à savoir le maintien."

Reste qu’en anticipant sa venue Route Du Cheval Blanc, Romain Cerfontaine peut donner l’impression de prendre un risque. "Je ne pense pas à ça et, très franchement, si j’avais eu peur une seconde j’aurais simplement décliné. Je fais totalement confiance au groupe qui va avoir l’orgueil de se relever, j’en suis persuadé. On va faire le travail !" lâche le désormais ex-adjoint calaminois avec détermination dans la voix.

À noter que du côté de La Calamine, le président Vincent Hubert ne sait pas encore si la place de T2 laissée vacante par Cerfontaine sera d’ores et déjà occupée par celui qui doit lui succéder la saison prochaine: Jordan Remacle. Le club frontalier se laisse le temps de la réflexion.