Quentin Slupik: "L’ossature de Rechain, des joueurs de Lambermont et des transferts"

"J’ai été invité par le président de Lambermont Jean-Claude Ernst a les rencontrer, lui et Bruno Grignard (NDLR: le président de Rechain). La discussion s’est avérée très constructive et la motivation était là de part et d’autre" détaille Quentin Slupik, qui adhère totalement à cette fusion dévoilée et détaillée par l’Avenir depuis début février. "J’ai connu Verviers en nationale. J’ai joué au RCSV, j’y ai été coordinateur. J’ai évolué à Rechain, à Heusy, j’ai habité Lambermont. Et je suis de ceux qui croient qu’une ville comme Verviers a un vrai potentiel au niveau football. Je ne suis évidemment pas à l’origine de cette fusion mais je pense que c’est une bonne chose. Il faut voir le présent et développer le futur."

Le futur, à Lambermont, s’écrira donc avec Quentin Slupik dans le rôle de T1 de la P2. "L’état des lieux des noyaux a déjà commencé. On veut vraiment garder l’ossature de la P2 de Rechain, y ajouter plusieurs joueurs de l’actuelle P3 de Lambermont, ainsi que des transferts ciblés."

Côté finances, personne n’ignore que les terrains dont disposent le club de Rechain pourraient amener une belle impulsion au projet de la future P2 en cas de vente. Pour rappel, la majeure partie des activités du futur club se concentrera à Lambermont.

"La première saison sera celle de la transition, mais on veut créer un bon groupe avec des gens qui croient au projet. Je sens qu’il y a de l’investissement, et je sais que le président Bruno Grignard n’abandonne pas Rechain: mais il s’inscrit dans un nouveau projet."

En contact avec Spa, un peu triste pour Sart

Également approché par Spa, Quentin Slupik a finalement choisi de quitter les dames de Sart et d’opter pour le futur club Rechain-Lambermont. "J’ai choisi ce projet car il me motive, même si j’étais en contacts avancés avec Spa. Concernant Sart, je suis un peu triste de partir mais je sais que les filles seront entre de bonnes mains et que le développement du football féminin sartois continuera sans moi."

Sart, justement, s’est tourné vers Olivier Laffineur pour succéder à Rudy Siebenbour en vue de la prochaine saison. Pourtant, certains voyaient Slupik, 38 ans, en bonne position pour endosser le rôle de T1. "Olivier Laffineur est un ancien de la maison et c’est un excellent choix ! Quant à moi, je n’ai jamais coaché les dames de Sart en songeant à la P2 masculine. Sart est un chouette club, où mon fils joue et où je continuerai à coacher son équipe" ponctue l’ex-mentor du RCSV et d’Amblève, qui va d’ores et déjà travailler sur le mercato de sa future P2 lambermo-rechaintoise. "On s’active déjà… On espère aussi pouvoir aligner une P2 et une P3. D’ailleurs je suis convaincu que le groupe actuel de Lambermont a les qualités pour se maintenir en troisième provinciale !"