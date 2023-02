Pierre Schmitz (Lontzen) pas encore au top mais déjà décisif

"Mon moral a toujours été bon car j’étais convaincu que j’allais revenir, explique le buteur après la victoire 3-1 de Lontzen face à Jalhay. Je suis néanmoins passé par des moments plus compliqués, il a fallu tout reprendre à zéro et j’ai accumulé les petites blessures musculaires à mon retour. Il y a très peu de temps, j’étais encore chez le kiné trois fois par semaine. Durant les rencontres, je n’ai aucune appréhension, je me méfie seulement un peu plus des duels avec le gardien adverse. Par contre, à l’entraînement, je n’ai pas peur d’y aller mais je réfléchis plus qu’avant."

En signant trois buts ce dimanche face à Jalhay, il a grandement participé au succès de son équipe et prouve qu’il est sans doute de retour à son meilleur niveau.

"Sur le premier but, c’est plus le défenseur qui marque contre son camp que moi mais l’arbitre me l’a accordé, on dira donc que j’en ai mis trois. Je ne suis pas encore revenu au niveau qui était le mien avant ma blessure, je dirais qu’il me manque encore entre 30 et 40%. On dit souvent qu’après avoir été écarté des terrains pendant 6 mois, il faut 6 autres mois pour revenir à son top. Moi, j’ai été sur la touche durant 10 mois et cela en fait 5 que je suis de retour."

Son entraîneur, Simon Braunleder, confirme que Pierre n’est pas encore au top. "Il n’est pas à son niveau d’avant la blessure mais il reste très important pour l’équipe. Il sait garder des ballons devant et mettre le cuir au fond des filets."