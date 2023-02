Cet attaquant de formation, replacé sur l’aile droite, est habitué à secouer les filets et il l’a encore prouvé. Alors que Stembert menait 0-2, c’est lui qui a réduit l’écart (1-2) avant de délivrer la passe décisive pour l’égalisation juste avant la mi-temps. Puis, il s’est même octroyé le luxe de manquer un penalty en début de seconde période. "J’étais un peu trop confiant au moment de m’avancer et le ballon termine sa course sur la barre. J’aurais dû me concentrer beaucoup plus mais heureusement, je me suis racheté par la suite", avoue notre interlocuteur. En effet, une minute après son raté, il a tout de même donné l’avance à ses couleurs en inscrivant son second but de l’après-midi pour faire 3-2.

Actif au club depuis plusieurs saisons déjà, il connaît bien les jeunes puisqu’il en est entouré en équipe première mais parce qu’il est également l’entraineur de l’équipe U11, dans laquelle son fils ainé évolue. Entre sa famille et son travail, sa vie est rythmée par le sport puisque son fils cadet âgé de 7 ans, joue au basket à Henri-Chapelle. "Pour le moment, on parvient à goupiller toutes les activités sportives de la famille. C’est pour ça que je continue à jouer. J’ai aussi la chance de ne pas être touché par les blessures et je prends toujours beaucoup de plaisir à être sur le terrain", précise-t-il, avant d’évoquer la montée au jeu des U19 pour sceller la victoire de Welkenraedt B face à Stembert (6-2). "Les jeunes ont dynamité la fin de match et ont mis fin aux espoirs stembertois. Maintenant que l’on n’a plus rien à jouer en championnat, l’objectif est de faire progresser ces jeunes pour poser les bases de la prochaine saison" conclut Nicolas Antoine.