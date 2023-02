Marcel Pirnay (Trois-Frontières): "J’espérais mieux mais je ne suis pas déçu"

"Comme à Heusy, je marque mais ça ne rapporte rien", nous glissait ce dernier. "C’est très frustrant d’être battu ainsi en toute fin de rencontre. Pour le moment, on est un peu dans le trou. La raison ? Je dirais les nombreux absents et le manque de chance. C’est dommage car on voit l’écart se creuser avec le top. Mais il reste le tour final. Pour moi, c’est jouable mais il faudra aller le chercher."

De retour à Trois-Frontières – il était parti un an à Raeren-Eynatten – en juin passé, Marcel Pirnay ne regrette en rien son choix.

"L’expérience en D3 était vraiment super. Certains disent que j’aurais dû partir plus tôt. Moi je ne pense pas et je n’ai aucun regret. Je l’ai fait un an et j’utilise cette expérience pour aider les jeunes. Avec mon travail, c’était compliqué de rempiler là-bas. Ici, j’ai un peu plus de facilités."

Si nous leur avions donné le statut de favori avant le championnat, force est de constater que les Frontaliers ne répondent pas aux attentes.

"Pour être honnête, j’espérais mieux mais je ne suis pas déçu", enchaîne l’expérimenté médian (30 ans). "Je savais que ça allait être compliqué car ce n’est jamais simple pour des joueurs de redescendre de niveau. Je suis un gars de Plombières et je suis content d’être revenu dans mon club. Et puis, comme je l’ai dit, il nous reste des choses à jouer dans ce championnat."

Et quand nous lui parlons d’une éventuelle montée avec Trois-Frontières dans un avenir plus ou moins proche, l’ami Marcel y voit une opportunité: "C’est sûr que ce serait magnifique de connaître la P1 avec mon club. Mais on se rend compte que c’est compliqué d’aller décrocher un titre."