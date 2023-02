Les Verviétois Grégoire Munster et Tom Rensonnet au bout du Rallye de Suède

Au terme d’une épreuve longue et exigeante, ils ont atteint l’un et l’autre la ligne d’arrivée.

"Nous terminons ce rallye au pied du podium en Junior WRC après des débuts incroyables sur la neige", commentait Grégoire Munster. "Tout au long des trois jours, nous avons démontré une bonne pointe de vitesse. Les quelques erreurs que nous avons commises font partie du jeu lorsque vous découvrez une nouvelle surface et recherchez les limites. La Fiesta Rally3 est une voiture incroyable, combinée à la bonne ambiance entre les Juniors, ce fut le mélange parfait. Nous avons pris un réel plaisir de participer à ce rallye avant un petit break avant la prochaine manche en Croatie, mais en WRC2 cette fois."

Le sentiment d’avoir réussi sa première mission mondiale se lisait aussi sur le visage de Tom Rensonnet à l’arrivée.

"Un peu de mal à y croire"

"J’avoue que j’ai éprouvé un peu de mal à y croire en tout début de semaine dernière", confiait le pilote du RACB National Team. "Me retrouver dans la cour des meilleurs rallymen de la planète, c’est un rêve éveillé, juste magique. Avec Loïc Dumont, mon équipier, nous y sommes allés progressivement. Le grip des pneus à clous est très impressionnant, mais nous avons été confrontés à des changements d’adhérence fréquents avec d’énormes ornières, des portions totalement verglacées et d’autres enneigées. Dans ce contexte délicat, nous sommes ravis d’être à l’arrivée en ayant réduit l’écart par rapport aux meilleurs de la catégorie jusqu’à hisser notre Fiesta à une seconde au kilomètre des plus rapides. L’autre fierté, c’est que nous n’avons pas commis une grosse erreur pour terminer à un bilan plus que positif avec cette septième place en JWRC."