Frédéric Gutkin quittera Hombourg B en fin de saison

L’entraîneur Frédéric Gutkin a décidé de ne pas rempiler pour une 5e saison à la tête de Hombourg B. "Je sens que c’est la fin d’un cycle. Certains cadres de mon équipe partiront en fin de saison, et je pense que c’est le bon moment pour moi d’arrêter", explique le T1. "J’en profiterai pour passer plus de temps en famille, et j’irai voir mes deux fils jouer au football. Je tiens déjà à remercier le comité hombourgeois de m’avoir fait confiance depuis 4 ans, je ne garderai que de bons souvenirs du temps passé ici." Avant son départ, le coach Gutkin espère encore atteindre un objectif, celui de qualifier ses couleurs pour le tour final de P4 en fin de saison. Et c’est en bonne voie, puisque Hombourg B occupe actuellement la 4e place du classement, avec une avance confortable sur Herve B (5e) et l’Union Limbourg (6e).

Olne B tient son nouvel entraîneur

Fumée blanche à Olne B, qui a trouvé son nouveau coach pour la saison 2023-2024. Le successeur de Steven Singleton se nomme Vincent Peduzy. L’heureux élu, présent au club depuis des années, était jusqu’ici formateur des équipes de jeunes.

Provinciale 4G

Sébastien Grosjean confirmé à Chevron

Alors que le président chevronnais se disait à la recherche d’un nouveau coach, c’est finalement l’entraîneur actuel, Sébastien Grosjean, qui continuera à la tête de l’équipe la saison prochaine. "Je suis très heureux car c’est ma maison", dit-il. Son T2, Jack Depreitère ne devrait pas rester. Quant aux joueurs, ils seront vus prochainement.

Servet Sumer n’est pas reconduit à Malmedy B

Malgré le beau jeu et les résultats, le comité de Malmedy B a décidé de ne pas prolonger Servet Sumer. "Je suis déçu de la façon dont cela a été fait mais je n’en dirai pas plus. Ce sera l’occasion pour moi de prendre du recul et de consacrer plus de temps à ma famille. Devenir coach des gardiens pourrait justement me permettre d’avoir plus de temps."

Pascal Jaminon sera confirmé à Lontzen B

Le T2 de Michaël Aussems, démissionnaire, a dirigé l’équipe dimanche. Il devrait être confirmé pour le reste de la saison. En attendant la confirmation par le comité, Pascal tenait à remercier son prédécesseur. "Avec les joueurs, on tient à remercier Michaël pour tout le travail qu’il a fait à Lontzen."