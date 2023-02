Gros coup pour Dison-Andrimont (P1) qui prolonge son coach et attire trois Welkenraedtois

Longtemps effectivement que l’on ne se fait plus d’illusion cette saison sur le sort de l’équipe fanion (P1) à Welkenraedt. Dès la mi-novembre déjà, le coach Gino Fortuna déclarait dans nos colonnes que le groupe était tout à fait conscient "qu’il exploserait en fin de saison". Il a depuis jeté l’éponge et c’est un joueur, Fabrice Leemans, qui assure depuis fin décembre le double rôle de joueur/entraîneur. Plus d’illusion non plus sur le plan sportif à Welkenraedt puisqu’avec seulement trois victoires – et un forfait concédé par manque d’effectif –, le maintien apparaît de plus en plus comme irréalisable pour un groupe régulièrement en sous-effectif et à qui il reste neuf matchs à jouer. Avant que la plupart des joueurs ne quittent le club donc.