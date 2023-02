Retour des vieux démons au BC Verviers: les enseignements du week-end

1. Descendant Après un treizième revers concédé chez un concurrent direct, le BC Verviers occupe une position de descendant en R1. Si l’absence de résultat (favorable) inquiète, c’est aussi la manière qui interpelle. Plusieurs observateurs, le coach en premier, ont en effet fait état d’une partie de piètre niveau à Andenne. Et si l’adversaire touché par de nombreuses blessures peut faire valoir l’absence de quatre éléments, les Verviétois étaient au grand complet. Soit douze joueurs sur la feuille et sans doute un premier constat déjà posé par le passé: la difficulté de concerner tout le monde dans une même partie. D’où sans doute un second constat, qui réapparaît lui aussi, le manque de confiance des Mayron Wilkin, Buscicchio et autre Pitz tous "capots" samedi dernier sans que Lodomez (3 points) ou Léonard (6 points) ne puissent sauver la mise. Résultat, une prestation offensive sous la barre des soixante unités. Le choc psychologique lié au changement d’entraîneur semble déjà bien loin et le bilan 2023 (0 sur 4) inquiétant. Il reste à présent neuf rencontres pour reprendre une victoire sur Andenne et assurer le maintien. Mais quatre seulement à domicile, dont Ciney (9 succès) dès samedi prochain.